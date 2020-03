Coronavirus, il presidente del Trabzonspor: “Stop al campionato? Poi ci sarebbe il boom di divorzi…”

L’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop ai campionati in molti Paesi del mondo, ma non in Turchia, dove si continua regolarmente a giocare. Al calcio viene infatti attribuito non solo un forte valore sportivo, ma anche sociale: a testimoniarlo, come riporta calciomercato.com, alcune curiose dichiarazioni del presidente del Trabzonspor Ahmet Agoglu.

CALCIO E SOCIETA’ – “Il calcio permette alle persone di liberarsi di un po’ di stress. Se dovessimo sospendere il torneo, non ci sarebbero abbastanza giudici per le sentenze di divorzio…”.

