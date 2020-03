Coronavirus, il Santiago Bernabeu diventerà un magazzino sanitario

In giorni complicati come questi, la parola d’ordine sembra essere unione. Tante le personalità che hanno donato ingenti somme di denaro alle strutture ospedaliere per far fronte alla sempre più crescente emergenza non solo in Italia, ma anche in Spagna e nel resto del mondo.

SANTIAGO BERNABEU – Anche i grandi club di calcio si sono mossi per dare una mano ad ospedali e clinche. Tra chi, come Inter e Juventus, ha donato somme di denaro, c’è anche chi farà del proprio stadio un vero e proprio magazzino sanitario. E’ il caso del Real Madrid che tramite un comunicato apparso sul suo sito ufficiale ha comunicato che il Santiago Bernabeu diventerà un hub dove verranno portate tutte le donazioni. Lo stesso club spiegherà alle attività come fare per spedire le donazioni, materiali o economiche, allo stadio. Il Ministero della Salute poi si attiverà per assegnarle ai centri che ne hanno più bisogno.