Coronavirus, il Trabzonspor continua a giocare e Obi Mikel dice addio: risolto il contratto

Il Trabzonspor annuncia di aver risolto il contratto con Obi Mikel: il nigeriano era contrario al prosieguo del campionato turco. L’emergenza coronavirus ha portato conseguenze importanti anche nel mondo del calcio. Dopo i vari stop ai campionati, anche in Turchia qualcosa si muove.

Protagonista l’ex centrocampista del Chelsea Obi Mikel da poco accasatosi al Trabzonspor. Dopo aver pubblicamente dichiarato la propria posizione su Instagram negli scorsi giorni con un post piuttosto chiaro: “C’è di più nella vita oltre al calcio. Non mi sento a mio agio e non voglio giocare a calcio in una situazione come questa”, ecco la svolta. La società turca ha deciso di risolvere il contratto di comune accordo col calciatore.

L’annuncio è arrivato con una nota pubblicata sulla piattaforma di divulgazione pubblica KAP dallo stesso club con sede a Trebisonda. E anche molti siti turchi hanno riportato la notizia: “L‘accordo tra la nostra società e John Obi Mikel previsto dal 30.06.2019 fino al 31.05.2021, è stato risolto consensualmente. Il calciatore ha rinunciato a tutti i suoi benefit”. Queste le parole della società.