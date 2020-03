Coronavirus, il Valladolid rinuncia ai tamponi: “Altre persone hanno più bisogno”

In Spagna la situazione legata al Coronavirus peggiora ora dopo ora. Il paese ha deciso di seguire il “modello” italiano, optando per la chiusura totale dei luoghi che possono creare assembramenti. Il numero delle vittime è cresciuto a vista d’occhio e in una situazione di totale emergenza ha fatto notizia lo splendido gesto del Real Valladolid.

TAMPONI, NO GRAZIE – La squadra del presidente Ronaldo ha deciso di rinunciare ai tamponi messi a disposizione dalla Federazione spagnola. Questa la nota apparsa sul sito del club: “Non li abbiamo presi per motivi medici e sociali. Nessun giocatore ha avuto alcun sintomo e pensiamo che ne abbiano bisogno molto più di noi le persone che sono molto meno abbienti di noi. Queste sono le persone alle quali dovrebbe essere data la priorità”.