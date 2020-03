Coronavirus, in Uruguay la Federcalcio sospende tutti i contratti

L’emergenza Coronavirus inizia a mostrare le prime conseguenze sul mondo del calcio. Oltre ai casi di positività, bisogna anche fare i conti con gli aspetti economici. In Uruguay ad esempio si è deciso di sospendere a tempo indeterminato diversi contratti dei vertici del calcio locale, compreso anche quello del Commissario Tecnico Oscar Tabarez. La AUF lo ha annunciato in una nota: “Il comitato esecutivo informa che, a causa dell’attuale crisi sanitaria che ha portato alla cessazione di tutte le attività, è obbligato a prendere una serie di decisioni difficili al fine di proteggere il futuro funzionamento dell’istituzione”. Una decisione che riguarda “tutti i contratti esterni in tutte le categorie”. Verranno mantenuti solo i servizi “essenziali” per le “esigenze di base dell’istituzione”.