Coronavirus, Klopp e la positività di Kenny Dalglish: “Per noi uno shock. Ho anche parlato con sua figlia …”

La positività al coronavirus dell’ex stella del Liverpool Kenny Dalglish ha spaventato tutto l’ambiente Reds. Nonostante le dimissioni dall’ospedale delle scorse ore, anche Jurgen Klopp, tecnico degli inglesi, ha ammesso di essere stato sorpreso dalla notizia in modo negativo.

GRUPPO – Si sa che a Liverpool molte delle leggende del club continuano ad avere un grande rapporto con l’ambiente e anche Dalglish non era da meno. Ecco perché la notizia della sua positività al Covid-19 ha scosso l’ambiente: “È stato un vero shock per me quando ne ho sentito parlare per la prima volta”, ha detto Klopp al sito ufficiale dei Reds. “Ai ragazzi sono stati inviati messaggi per metterli al corrente. Sono rimasti tutti sorpresi. L’enorme differenza è come ti senti, a seconda che tu conosca o meno personalmente la persona infetta. In questo momento, ci siamo resi conto che uno dei nostri aveva il coronavirus, e questo è stato davvero uno shock. Sappiamo che questa terribile malattia provoca angoscia nelle persone di tutto il mondo, ma ripeto: Dalglish è stato il primo dei nostri ‘cari’ ad averlo. Ho avuto modo di scrivere a una delle figlie e ne abbiamo parlato. Era scossa, ma ha detto che non sembrava tutto così male. Due giorni dopo, abbiamo appreso che Kenny è stato dimesso dall’ospedale. Questa è una grande notizia. Spero che si senta bene. Conosciamo tutti Kenny e lo adoriamo”.