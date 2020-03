Coronavirus, Krul racconta: “Il Norwich ci ha dato numeri di diversi tifosi anziani per aiutarli. Ho fatto la spesa a un 94enne…”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero. Tante le persone in pericolo e a rischio. In modo particolare quelle anziane. Ecco perché, come raccontato da Tim Krul, portiere del Norwich, la società ha pensato bene di promuovere una bella iniziativa in soccorso dei ‘più vecchi’.

L’estremo difensore ha parlato a De Telegraaf della bella iniziativa del suo club per supportare i tifosi più anziani in questi giorni difficili: “Ogni giocatore ha ricevuto una rubrica con tanti numeri di abbonati anziani”, ha detto Krul. “Li chiameremo ogni settimana e se ci confideranno di avere un problema, mentale o fisico che sia, lo segnaleremo immediatamente. I nostri tifosi apprezzano molto quando parliamo di calcio. Il mio vicino di casa ha 94 anni e da poco l’ho aiutato a fare le spesa. È stato un piacere, per me e per lui…”.