Coronavirus, Kutuzov ci ripensa: “In Bielorussia si gioca e credo non abbiano capito la dimensione del problema…”

Errare humanum est, e anche Vitali Kutuzov, ex calciatore anche di Bari e Sampdoria, forse si è reso conto di aver sbagliato. L’ex giocatore bielorusso ha parlato a Il Secolo XIX della situazione in Bielorussia dove il calcio non si è ancora fermato nonostante l’emergenza coronavirus abbia ormai coinvolto tutto i Paesi del mondo.

SITUAZIONE – “All’inizio ne ero quasi orgoglioso, negli ultimi tempi è cresciuta la perplessità”, ha ammesso Kutuzov. “Con tutto il bene che voglio ai miei concittadini non posso pensare che tutto il mondo sia stupido e noi i più furbi. Per questo adesso dico di fare attenzione, di guardarci un attimo intorno. Mi viene il dubbio che a casa mia non abbiano capito la dimensione del problema”. Ma tra la preoccupazione per il difficile momento, anche un pensiero sul passato in blucerchiato: “Esperienza alla Samp? Ricordo il sole e il mare prima di tutto. Non ero abituato. E lo stadio di Marassi che secondo me è unico, accogliente, molto caldo, rimasto vecchio ma romantico. Che brividi!”.