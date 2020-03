Coronavirus, la CONMEBOL ferma la Copa Libertadores

Il Coronavirus ha provato uno stallo sportivo a 360 gradi. La pandemia che in pochi giorni ha messo in ginocchio Italia ed Europa si è diffusa anche oltre il nostro continente raggiungendo praticamente tutto il mondo. Un’espandersi che ha obbligato i presidenti delle federazioni sportive a sospendere i campionati.

LIBERTADORES – Il calcio sicuramente è lo sport che più risente di queste pandemia. Dopo la sospensione dei campionati in Italia, Spagna e Portogallo ecco che anche in Sud America il calcio si ferma. La CONMEBOL ha infatti voluto sospendere la Copa Libertadores in programma a breve. Questo il comunicato: “La Conmebol per contrastare il rischio di espansione del virus COVID-19 e per la salvaguardia dei giocatori, degli staff, dei delegati, arbitri, dirigenti, stampa e tifosi, ha deciso di sospendere gli incontri della Libertadores 2020 della settimana tra il 15 e il 21 marzo 2020“.