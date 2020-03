Coronavirus, la donazione di Sergio Ramos: 264.000 mascherine e 15.000 tamponi

L’emergenza Coronavirus si sta abbattendo con violenza anche sulla Spagna, dove i campionati sono stati ovviamente sospesi. In soccorso del proprio Paese, come riporta AS, è intervenuto il difensore del Real Madrid Sergio Ramos, il quale, insieme alla moglie Pilar Rubio e in collaborazione con l’UNICEF, organizzazione della quale il giocatore è ambasciatore mondiale, ha donato 264.571 e 15.000 test per rilevare il Covid-19, oltre a 1.000 dispositivi di protezione. Un’iniziativa che segue quelle già intraprese da numerosi rappresentanti del mondo del calcio di tutto il pianeta, come ad esempio quella del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, che ha donato un milione di euro all’ospedale di Lisbona.