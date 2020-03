Coronavirus, la Liga Challenge su FIFA 20 è del Real Madrid: Asensio batte tutti. Raccolti 140 mila euro

Il Real Madrid vince grazie ad Asensio. Nessuna partita sul terreno di gioco, ma solo un torneo virtuale giocato con FIFA 20. Si chiama Liga Challenge e l’evento è stato organizzato per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus.

Un vero e proprio torneo di calcio a cui hanno partecipato tutte le squadre del campionato spagnolo: la finale tra Leganes e Real Madrid è stata vinta dai blancos grazie ad Asensio che ha “giocato” in prima persona. All’evento non hanno però partecipato Barcellona e Maiorca, entrambe partner della diretta concorrente di FIFA, ovvero la Konami. Oltre al simpatico risultato, ottimi i 14o mila euro raccolti che andranno in aiuto per affrontare l’emergenza coronavirus.