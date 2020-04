Coronavirus, la Liga segue la Premier: “I club taglino gli stipendi”

Prima in Inghilterra, ora in Spagna. Le varie federazioni calcistiche in giro per l’Europa stanno prendendo provvedimenti in breve tempo per contenere la crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid-19. In Italia non è ancora stato raggiunto un accordo tra sindacati e Lega Serie A riguardo agli ingaggi e la polemica è ancora accesa.

LIGA – La Liga intanto si è mossa e tramite una nota ufficiale ha comunicato ai club di procedere al taglio degli ingaggi dei calciatori: “Dopo aver analizzato le circostanze attuali del settore, e visto che resta una grande distanza con la posizione dell’Assocalciatori spagnoli, consideriamo che è necessario adottare delle misure speciali in vista della grave crisi economica che il COVID-19 sta causando nel mondo del calcio. Per questo, si raccomanda a tutti i club di Liga di presentare un ERTE di riduzione salariale per cause di forza maggiore“.