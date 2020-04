Coronavirus, la MLS alza (quasi) bandiera bianca: “Improbabile riprendere a maggio”

“Improbabile riprendere a maggio”, questa la sintesi del messaggio pubblicato sul sito ufficiale della Major League Soccer in merito alla ripresa del campionato americano di calcio. I vertici della MLS hanno dato un aggiornamento riguardo alla situazione legata al Covid-19 che ha sospeso di fatto ogni attività sportiva legata al mondo del pallone e non solo.

Nella nota si legge che la “Major League Soccer continua a valutare regolarmente l’impatto della pandemia di COVID-19, compreso come influenzerà i nostri piani per la stagione 2020. Anche se speravamo di tornare a giocare a metà maggio, è estremamente improbabile sulla base di quello che affermano le autorità sanitarie pubbliche federali e locali. Il nostro obiettivo rimane quello di giocare il maggior numero possibile di partite. Abbiamo abbastanza date per giocare ancora l’intera stagione, ma riconosciamo che in questo momento potrebbe essere difficile farlo. Continuiamo ad ascoltare ogni giorno gli esperti medici e prevediamo di avere ulteriori dettagli nelle prossime settimane su quando potremo tornare a giocare. Aggiorneremo i nostri fan con ogni decisione e li ringraziamo per il loro supporto e comprensione durante questo periodo estremamente impegnativo”.

La MLS, quindi, per ora non si arrende ma confessa che potrebbero non esserci sviluppi positivi nelle prossime settimane.