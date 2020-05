Coronavirus, aereo del Manchester City usato per il trasporto di carne durante l’emergenza

Il Manchester City protagonista, indirettamente, di un bel gesto in questo momento di emergenza per il coronavirus. Un aereo a tema Citizens, di proprietà dell’Ethiad sta volando in queste settimane per dare una mano con la distribuzione del cibo dal Sudan agli Emirati Arabi.

Come sottolinea il Daily Mail, si tratta di un mezzo che i giocatori non stanno usando in questa stagione, ma che è stato spesso utilizzato nella passata annata per il trasporto di alcuni di loro come Sané. Adesso, invece, il jet è stato adibito per il trasporto di carne surgelata e di beni di prima necessità. Si parla di circa 24 tonnellate di cibo che sono state fino ad ora trasportate nelle zone più colpite ed in difficoltà. In attesa di capire se la Premier League potrà riprendere con le gare, il Manchester City si dimostra vincitore di solidarietà.