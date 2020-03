Coronavirus, Lampard rassicura: “Hudson-Odoi ripreso al 100%”

La pandemia Covid-19 non ha risparmiato assolutamente il mondo del calcio. L’ondata di contagi ha travolto anche la Serie A, ma casi di positività sono stati riscontrati anche in Premier League, Liga e Bundesliga. E’ inevitabile che altri casi possano emergere nel corso della settimana, ma finalmente dall’Inghilterra è arrivata una buona notizia.

CHELSEA – Callum Hudson-Odoi è stato il primo caso di contagio in Premier League e dopo il periodo di quarantena il giocatore è fortunatamente guarito. A confermalo è lo stesso Frank Lampard: “Gli ho parlato per tutta la prima settimana, è stato un periodo strano. Per fortuna non ha sofferto e siamo felici che sia uscito fuori”. Una notizia positiva in un periodo sicuramente molto buio per la nostra società.