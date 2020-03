Coronavirus, l’appello del Barcellona ai tifosi

Tutti uniti contro il Coronavirus. E’ sostanzialmente questo il senso dei messaggi di solidarietà più usato in questo grave momento di salute. La pandemia ha investito inevitabilmente anche il mondo del calcio facendo così sospendere campionati, coppe europee e, molto probabilmente, anche Euro2020.

BARCELLONA – Tra le tante squadre che hanno lanciato messaggi e appelli ai propri tifosi c’è anche il Barcellona. La squadra blaugrana ha pubblicato questo messaggio sul suo sito ufficiale: “Siamo più di un club ed emergeremo ancora più forti. Fate attenzione e restate a casa”. La Spagna non ha ancora registrato casi di positività in Liga, ma il pericolo è dietro l’angolo anche alla luce dei numerosi contagi registrati in Italia.