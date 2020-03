Coronavirus, l’emozionante applauso del Wanda Metropolitano per medici e infermieri che incanta la Spagna

La Spagna in ginocchio, così come tutto il mondo, a causa del coronavirus. Ma c’è chi prova a dare il proprio sostegno anche con dei piccoli gesti: in tal senso, è davvero emozionante il videomessaggio dell’Atletico Madrid per ringraziare tutti quelli che stanno lavorando per arginare la crisi dovuta all’emergenza del Covid-19.

La società spagnola ha deciso di mandare un video di ringraziamento a tutte le persone coinvolte in prima linea: medici ed infermieri su tutti. “A tutti quelli che lavorano senza fatica per poter superare questa crisi”, si legge nei canali social colchoneros. E sul megaschermo all’esterno dell’impianto, un lungo applauso e l’incoraggiamento del mondo madrileno.