Coronavirus, l’hotel chiude e Braithwaite torna a Madrid

La pandemia di Covid-19 ha costretto tantissime persone ad una lunga quarantena. Sia in Italia che in Spagna i governi hanno chiesto ai cittadini di rimanere in casa. Un’ordinanza che vale anche ai calciatori che potranno continuare ad allenarsi a casa autonomamente.

BRAITHWAITE – La situazione è sicuramente più complicata per quei giocatori che soggiornano in hotel in attesa di trovare una sistemazione. E’ il caso di Martin Braithwaite. Il neo acquisto blaugrana infatti è stato costretto a tornare dalla famiglia a Madrid dopo che l’hotel in cui soggiornava ha chiuso a causa della pandemia. Bratihwaite tornerà dunque nella capitale spagnola dove con il Leganes ha accumulato 48 presenze e 13 gol.