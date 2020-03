Coronavirus, l’iniziativa dei tifosi dell’Atletico Madrid per trascorrere l’isolamento: rivedere una gara speciale dei colchoneros in tv

Proprio come accade in Italia, anche in Spagna le misure per arginare l’emergenza coronavirus si sono fatte più restrittive degli ultimi giorni obbligando le persone a rimanere in isolamente nelle proprie dimore. Non solo l’hashtag #restateacasa ma tante sono le iniziative per trascorrere questi giorni nella propria abitazione.

Anche i tifosi dell’Atletico Madrid allora hanno deciso di fare una proposta che via social sta spopolando: guardare alla tv una delle gare più belle della storia recente del club. Si tratta di Liverpool-Atletico Madrid del 2010. Tutti sintonizzati nella serata di ieri alle 20:30 a guardare una delle partite più entusiasmanti dei Colchoneros. In quella squadra giocavano Quique, Forlan, Aguero, De Gea. Per passare il tempo, in quel di Madrid, hanno scelto davvero un bel modo.