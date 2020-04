Coronavirus, l’iniziativa dello Zenit: consegna alimentari agli over 65. Ci pensa… Arshavin

Anche lo Zenit San Pietroburgo si mette all’opera per dare sostegno ai più bisognosi. Il club russo ha deciso di combattere l’emergenza per il coronavirus con la consegna di generi alimentari di prima necessità per le persone over 65 e per chi non ha la possibilità di fare la spesa da sola.

Come mostrato sul profilo ufficiale Instagram del club, è Andrej Arshavin l’incaricato di portare ai bisognosi i pacchi di cibo e qualche sorriso in un momento davvero difficile per tutto il mondo. Come specificato dal club, all’ex calciatore viene misurata la temperatura ogni volta e, ovviamente, viene munito di mascherina e guanti per la consegna.