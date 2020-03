Coronavirus, l’iniziativa di Rashford: raccolta fondi per sfamare i bambini di Manchester

L’emergenza Coronavirus è arrivata anche nel Regno Unito, dove tutte le principali attività sono state sospese. In soccorso di tutti quei bambini che non potranno più contare sulla mensa gratuita, è arrivato il nobile gesto dell’attaccante del Manchester United Marcus Rashford, il quale, attraverso una raccolta fondi, è riuscito a raccogliere 100.000 sterline che saranno divisi per i 400.000 bambini della città.

INIZIATIVA – “Sto cercando di realizzare qualcosa di positivo per le generazioni future. Mi piace lavorare con i bambini e quando ho saputo della chiusura delle scuole ho subito pensato che molti non avrebbero più avuto accesso alla mensa gratuita. Ricordo che io avevo pasti gratuiti, mia mamma rientrava a casa non prima delle sei e mangiavo solamente verso le otto. Sono stato fortunato, ma ci sono tante situazioni difficili”.

