Coronavirus, lo sport americano verso lo stop: vietato accesso ai media a spogliatoi e centri sportivi

L’emergenza coronavirus arriva anche in America e colpisce anche lo sport. Nba, Mlb, Mls e Nhl si sono unite e hanno stabilito le prime retrizioni per evitare il contagio da Covid-19.

Attraverso un comunicato, si annuncia il provvedimento sintetizzabile con “porte chiuse. “Dopo lunghe consultazioni con esperti di malattie infettive e di salute pubbliche e visti i problemi che possono causare i contatti ravvicinati sia prima che dopo le partite, tutti gli spogliatoi e i centri sportivi saranno aperti fino a data da destinarsi solamente ai giocatori e agli impiegati dei club e delle strutture utilizzate. L’accesso per i media sarà mantenuto attivo in luoghi designati al di fuori degli spogliatoi e delle strutture. Questi cambiamenti temporanei verranno applicati a partire dagli allenamenti e dalle partite di martedì. Continueremo a monitorare la situazione con attenzione, prendendo le precauzioni necessarie per garantire a tutti un ambiente sano e accogliente”, queste le parole che comunicano le prime restrizioni.