Coronavirus, lo Steaua Bucarest viola le regole del lockdown: giocatori in campo per gli allenamenti

Nonostante le rigide regole sul lockdown dovuto all’emergenza coronavirus, in Romania c’è chi si oppone e mette a disposizione dei propri atleti il campo di allenamento. Accada allo storico club dello Steaua Bucarest che ha mostrato attraverso i canali ufficiali un video in cui i sui tesserati si allenano in gruppi da tre persone sotto la sapiente guida del tecnico Bogdan Vintila.

Lo stesso mister ha spiegato, secondo quanto riporta L’Equipe che la società ha accolto la volontà dei tesserati di tornare sul campo: “Su richiesta dei nostri giocatori, abbiamo messo a disposizione il campo di allenamento. I giocatori si sono allenati su cinque percorsi e si sono mantenuti a distanza di sicurezza l’uno dall’altro”. Nonostnate le misure precauzionali, però, pare che il Governo non abbia preso bene l’aver infranto le regole tanto che il Ministro dello Sport avrebbe già comunicato provvedimenti nei confronti della società che, adesso, andrà incontro sicuramente almeno ad una multa molto salata.