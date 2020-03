Coronavirus, lo stop costa caro alla Liga: ecco le cifre della perdita

Il Coronavirus ha detto stop allo sport. Dopo la decisione della Serie A di sospendere il campionato, anche altre federazioni si sono mosse in tale direzione. Non solo il calcio a dire la verità. Anche l’NBA ha sospeso tutto dopo i casi di positività di Gobert e Donovan Mitchell. In Spagna anche LaLiga è stata sospesa e la decisione porterà perdite milionarie alla federazione.

700 MILIONI – Secondo quanto riportato da AS, il blocco del campionato di calcio (Primera e Segunda Division) avrà conseguenze pesantissime per il movimento calcistico spagnolo. Tra impatto sui diritti tv, abbonamenti e l’incasso mancato delle partite la cifra stimata è di 678 milioni di euro. Una cifra abnorme che metterebbe sicuramente in difficoltà il calcio spagnolo.