Coronavirus, Maradona pronto ad abbassarsi lo stipendio per aiutare il Gimnasia

Anche Diego Armando Maradona vuole fare la sua parte. Il tecnico del Gimnasia La Plata è pronto a ridursi l’ingaggio per aiutare il proprio club. Ad annunciarlo è stato il patron Gabriel Pellegrino ai microfoni di Cielo Sports: “È stato uno dei primi a dire che se è necessario rivedere il suo stipendio di tenerlo in conto perché era disposto a farlo. Parliamo di una persona che non sta pensando alla fine del mese, ai soldi, a niente solo a lavarare e togliere il Gimnasia dalla condizione in cui si trova”,

Queste le parole del presidente che confermano la volontà dell’ex Pibe de Oro di contribuire all’aiutare la società in questo periodo di grande emergenza dovuta al coronavirus. Maradona è solo l’ultimo dei tanti sportivi ad essersi reso disponibile a questa opzione. Anche Tevez, del Boca Juniors, ha annunciato la sua volontà di fare a meno dello stipendio…