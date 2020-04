Coronavirus, Mourinho e Moyes uniti: consegnano pasti a domicilio alle famiglie bisognose

Prima José Mourinho, adesso anche David Moyes. I due allenatori di Tottenham e West Ham si sono resi protagonisti di un gesto molto bello nei confronti delle famiglie bisognose. Come riferiscono anche ESPN e la BBC, i due tecnici sono diventati, a modo loro, corrieri per le consegne di cibo durante il periodo di quarantena per l’emergenza coronavirus.

Moyes, nello specifico, guida la vettura per portare cibo agli abitanti più anziani del Lancashire: “Nel momento in cui è esploso il contagio da coronavirus mi ritrovavo qui in questa città ed ero in un negozio di frutta e verdura. C’era un annuncio che servivano dei trasportatori. Ecco, mi sono offerto volontario perché mia moglie era via in quel momento e io ero da solo. Consegnò scatole di frutta e verdura alla porta, busso me ne vado ne andò. ‘È fantastico! Mi è piaciuto aiutare'”, ha detto Moyes a Talksport.

Anche per Mourinho, le cose non sono state poi così differenti con il Tottenham che ha annunciato che lo Special One trasporterà cibo dal centro di allenamento del club allo Spurs Stadium, che è di recente diventato centro di distribuzione alimentare durante la crisi.