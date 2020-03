Coronavirus, Nagelsmann come Klopp: “Chiedereste al virologo la formazione?”

Il dilagare del Coronavirus ha comportato parecchi rinvii nel mondo sportivo. In Italia si andrà avanti a porte chiuse fino ad aprile e le competizioni in programma in estate (Europeo e Olimpiade) sono ancora un grosso punto di domanda. Spesso nelle conferenze stampa pre partita agli allenatori è stato chiesto un parere a riguardo.

PAROLA AGLI ESPERTI – Non sempre però gli allenatori hanno voluto parlarne dando ai cronisti risposte piuttosto emblematiche. E’ il caso di Jurgen Klopp che ha dichiarato ai microfoni che gli unici ad essere autorizzati a parlare sono le persone che lavorano ogni giorno al problema. All’allenatore dei Reds ha fatto eco anche un suo collega, anch’egli tedesco, Julian Nagelsmann. L’allenatore del Lipsia ha riposto così in conferenza ad una domanda sul virus: “L’impatto del Coronavirus? Non andreste a chiedere a un virologo come giocheremo contro il Wolfsburg“. A riportarlo è Sportschau.