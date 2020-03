Coronavirus, nei market in Inghilterra arriva l’aiuto… degli stewards del Liverpool

Gli stewards del Liverpool in aiuto dei supermercati inglesi. Lo ha annunciato Peter Moore, CEO del Liverpool, che ha confermato come gli addetti dello stadio andranno nei vari market per aiutare in questo difficile momento per l’emergenza Coronavirus.

COMUNICATO – “Messaggio rivolto ai gestori di supermercati qui nel Merseyside. I nostri stewards dello stadio offrono il loro tempo e le loro competenze nel volontariato per aiutare con il controllo della folla, la gestione delle code, il controllo dei parcheggi, l’assistenza agli anziani e agli infermi, portando i loro generi alimentari nelle loro auto. Sono davvero i migliori nel loro settore e sarebbero lieti di aiutarvi in qualsiasi modo”. Queste le parole di Moore su Twitter. Una bella iniziativa da parte dei vertici del Liverpool in un momento di grande necessità.