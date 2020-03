Coronavirus, nessun introito e l’Anderlecht licenzia il vice-allenatore

Primi problemi anche dal punto di vista economico provocati dal coronavirus nel mondo del pallone. In Belgio, l’Anderlecht è stato costretto a licenziare Pär Zetterberg, vice-allenatore del club. Lo ha comunicato la stessa società attraverso una nota sul sito ufficiale: “Il licenziamento è dovuto alla significativa perdita di entrate dopo la fine del campionato per l’emergenza coronavirus. Il calcio professionistico, come la maggior parte delle altre attività economiche, deve affrontare una grande sfida a causa dell’epidemia del virus Covid 19. Questo ha un grande impatto finanziario sul funzionamento del club”.

Zetterberg era un vero simbolo dell’Anderlecht ed ecco perché il suo licenziamento ha sorpreso tutto l’ambiente. Oltre ad essere vice-allenatore, l’uomo è stato per anni calciatore: dal 1986 al 1991, dal 1993 al 2000 e dal 2003 al 2006.