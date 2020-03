Coronavirus, Neymar in fuga dalla Francia: volato in Brasile dopo le restrizioni imposte da Macron

Neymar in fuga dalla Francia. Trovano conferma le indiscrezioni delle scorse ore secondo cui il brasiliano sarebbe partito dal Paese per andare in Brasile. O’Ney, spaventato dall’emergenza coronavirus e dai blocchi sul territorio imposti dal Presidente della Francia Macron, ha preso un volo nella notte di lunedì per allontanarsi dalla situazione difficile di Parigi.

Lo afferma AS che si aggiunge ai media francesi come Le Parisien. Neymar ha colto la palla al balzo ed è scappato in un posto più tranquillo. Il Paris Saint-Germain non aveva comunicato ai propri giocatori alcun tipo di comportamento da tenere così, come O’Ney, anche Cavani e Thiago Silva hanno preso il volo per raggiungere altre destinazioni. L’unica differenza con i compagni è che l’attaccante brasiliano non possiede passaporto europeo e potrebbe avere grossi problemi a rientrare in Francia. A livello professionale, comunque, i giocatori saranno tenuti a portare avanti un piano di allenamento personalizzato per restare in forma.