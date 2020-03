Coronavirus, Ogbonna: “In Inghilterra deridevano l’Italia. Hanno sottovalutato il problema…”

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha parlato dell’emergenza coronavirus ha colpito tutto il mondo, compreso quello sportivo. L’italiano, da anni in Inghilterra, si è soffermato ai microfoni di TMW sul modo in cui il Paese britannico ha affrontato il tema del Covid-19, inizialmente sottovalutandolo e rincarando la dose dopo quanto detto in precedenza ad altri media italiani.

ERRORE – “In Inghilterra hanno sottovalutato una problematica globale, seria, grave”. “Come ho vissuto la situazione da italiano all’estero? Inizialmente ci deridevano, pensavano che stessimo esagerando ed esasperando la questione. Io vivo a Londra ma sono da subito stato preoccupato per noi e per la famiglia in Italia. Devo dire la verità: nell’aria, almeno a Londra, la preoccupazione c’era. Supermercati vuoti, meno gente a giro. Però Londra non è tutta l’Inghilterra”.

CALCIO FERMO – Alla fine, però, tutto si è fermato, compreso il calcio: “Come mi comporto? Aspettiamo tutti direttive future da parte della FA per capire cosa faremo. Ci sono altre priorità, adesso che anche Johnson è positivo al Covid-19, la preoccupazione è cresciuta”. “Come calciatori ci alleniamo da casa. Abbiamo le nostre direttive, date dallo staff di Moyes, teniamo informato il club quotidianamente. Il problema è che viviamo in appartamento, per alcuni la sistemazione è ancora provvisoria e per una preparazione ad hoc servirà tempo. Penso che ci vorrà un mese per tornare in forma una volta finito tutto perché adesso non hai modo di allenarti come vorresti”.

MESSAGGIO – Infine un messaggio per l’Italia e per chi come i medici lotta ogni giorno: “Voglio ringraziare i medici in Italia che si stanno prendendo cura delle persone, dei malati, dei contagiati. Di chi rischia ogni giorno. La mia famiglia è a Cassino, la situazione è difficile ovunque e anche lì. Quella della mia compagna è a Torino dove quando torniamo siamo quasi in pianta stabile. Sono città bloccate, sembra di vivere un film”.

