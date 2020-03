Coronavirus, parente di Mendy sottoposto a tampone: giocatore in isolamento

Il Covid-19 fa tremare il mondo. Anche quello sportivo. Sono ormai parecchi gli sport che hanno deciso di fermarsi definitivamente dopo la diffusione della pandemia. Dal rugby all’NBA passando per pallanuoto e pallavolo. Anche il calcio ha visto la sospensione di Liga e Serie A e ora anche la Premier è a rischio.

MENDY – Dopo l’episodio del presunto contagio in casa Chelsea ecco che a Manchester, sponda City, la situazione non è sicuramente delle più rosee. Un parente di Benjamin Mendy infatti si trova all’ospedale con febbre e problemi respiratori. Per questo motivo il giocatore ha deciso di osservare un periodo di auto-isolamento finché la situazione non sarà chiara. Il parente del giocatore è stato sottoposto a tampone e ora si aspetta solo l’esito. Un portavoce del City ha parlato così al Dailymail: “Il club conferma che un parente del giocatore si trova in ospedale con problemi respiratori. Finché la situazione non si definirà, il giocatore rimarrà in auto-isolamento”.