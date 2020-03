Sembrano trovare conferma le voci che vorrebbero Kylian Mbappé negativo al test per il coronavirus. L’attaccante del Paris Saint-Germain aveva accusato sintomi simili a quelli provati dagli ammalati di COVID-19, e nella giornata di ieri è stato sottoposto all’esame del tampone che, come riporta Sky Sport, sarebbe risultato negativo.

Una buona notizia per il giocatore e per i compagni di squadra del club parigino anche se per il match di Champions League di questa sera, non sembrano esserci possibilità di vederlo in campo. Contro il Borussia Dortmund, quindi, difficile vedere Mbappé in campo anche perché il giocatore continua ad avere mal di gola. L’attaccante dovrebbe accomodarsi al massimo in panchina.