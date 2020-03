Coronavirus, Pinilla bacchetta il Cile: “Tutti in quarantena e noi quando?”

Mauricio Pinilla bacchetta le istituzioni cilene. L’ex attaccante anche di Atalanta, Genoa e Cagliari, ha invitato attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, il presidente Sebastián Piñera a fare qualcosa per contrastare la pandemia di coronavirus che sta avvolgendo, oramai, l’intero pianeta.

Secondo l’attaccante cileno le decisioni prese finora non sono state sufficienti ad impedire la diffusione del Covid-19: “L’Argentina è in quarantena totale, quando toccherà al Cile?”, ha scritto su Twitter Pinilla che attraverso altri messaggi e post pubblicati ha voluto sottolineare come non ci sia bisogno di attendere la morte delle persone per intervenire e fare prevenzione.