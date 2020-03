Coronavirus, positivo il presidente del Gremio

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus nel mondo del calcio. Come riporta Globo Esporte, anche il presidente del Gremio Romildo Bozan Junior è risultato positivo al Covid-19. Il patron del club di Porto Alegre è attualmente in buone condizioni di salute e rimarrà in isolamento per i prossimi otto giorni. L’uomo è il terzo dirigente della società brasiliana ad aver contratto il virus, dopo il vicepresidente del CdA Claudio Oderich e l’assessore aggiunto alla presidenza Eduardo Fernandes.