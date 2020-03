Coronavirus, positivo Wu Lei il Maradona cinese che gioca nell’Espanyol: si è ammalato in Spagna

Wu Lei positivo al coronavirus. L’attaccante cinese dell’Espanyol è già stato messo in isolamento. “Siamo pronti a fornirgli tutta l’assistenza di cui ha bisogno”, hanno fatto sapere i massimi dirigenti della federcalcio del suo Paese.

Wu Lei, calciatore cinese che gioca in Spagna nell’Espanyol, soprannominato il Maradona (o il Messi) cinese, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo fa sapere la federcalcio della Cina anche se il giocatore si è ammalato in terra iberica. La notizia della positività dell’attaccante arriva dalla Cina dove comunicano anche che il professionista è già stato messo in isolamento nella propria abitazione di Barcellona.