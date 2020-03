Coronavirus, primo caso al Barcellona: ecco chi ha contratto il Covid-19

Il coronavirus arriva anche al Barcellona. Primo caso di Covid-19 tra le fila blaugrana: si tratta di Ramon Canal, responsabile sanitario del club. Lo annunciano Sport ed Eurosport che spiegano come anche il capo dei servizi medici della sezione di pallamano, Josep Antoni Gutiérrez sia risultato positivo al tampone. Entrambi gli uomini, al momento, si trovano ricoverati in ospedale. Per quanto riguarda i calciatori blaugrana, stanno continuando il loro isolamento nelle proprie dimore in attesa che la situazione si normalizzi. Per ora nessuno tra Messi e compagni pare essere entrato in contatto col virus pandemico che sta affliggendo il mondo non solo sportivo.