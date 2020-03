Coronavirus, primo caso in Bundesliga: è un giocatore del Paderborn

Il Coronavirus ha interrotto quasi tutte le competizioni sportive. Il calcio in Italia rimarrà fermo fino al 3 aprile e lo stesso accadrà in Premier League, Liga e Bundes. Nel campionato italiano e quello inglese inoltre ci sono stati casi di contagio e ora il virus è approdato anche in Bundesliga.

PADERBORN – Il primo giocatore positivo al Covid-19 in Bundesliga è Luca Kilian, difensore classe ’99 del Paderborn. Lo ha comunicato la stessa società con un comunicato sul sito ufficiale. Il Paderborn inoltre sarebbe dovuto scendere in campo questa sera contro il Dusseldorf. Per sicurezza il club tedesco ha sottoposto anche l’allenatore della squadra al tampone. La paura è che come in Italia, i casi possano susseguirsi giorno dopo giorno.