Coronavirus, Rashford e la quarantena ‘felice’: “Almeno recupero dall’infortunio…”

L’emergenza coronavirus ha colpito il mondo del pallone. Tutto il calcio si è fermato costringendo i calciatori di ogni torneo a rimanere a casa ad allenarsi con sessioni ‘fai da te’. In Premier League, c’è chi ha preso l’isolamento ‘col sorriso’. Si tratta di Marcus Rashford, talento del Manchester United, out da tempo per infortunio.

L’attaccante ha parlato a Sky Sports News in merito allo stop forzato facendo riferimento al suo possibile rientro in campo sempre più vicino: “Mi sento molto meglio. Farò degli esami tra un paio di giorni e dovrebbero confermarlo, ma mi sento molto meglio rispetto a due o tre settimane fa”. E ancora: “Davvero, mi sento 10 volte meglio ora. Per me si tratta unicamente di prepararmi per tornare ad allenarmi e poi a giocare. Ognuno sta affrontando le circostanze nel miglior modo possibile. Io sono a casa mia, lavoro in palestra e cerco di recuperare, leggo libri, guardo Netflix e faccio semplicemente tutto quello che posso per far passare il tempo”, ha concluso Rashford.

SOLSKJAER E LE ABILITA’ DI RASHFORD