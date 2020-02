Coronavirus, Sannino sospeso dall’Honved: “Sto bene. Scelta giusta per maggiore tranquillità”

Il coronavirus colpisce gli italiani all’estero. Anche nel mondo dello sport. Nelle scorse ore, infatti, l’Honved ha deciso di sospendere a titolo precauzionale Giuseppe Sannino e il suo staff. La decisione del club è arrivata a seguito di un viaggio dell’allenatore dall’Ungheria all’Italia. La motivazione è spiegata dalla stessa società attraverso le parole apparse sul sito ufficiale: “La sostituzione di Giuseppe Sannino e del suo collaboratore Alessandro Recenti è necessaria perché potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree interessate dal coronavirus”.

RISPOSTA – A distanza di qualche ora, come riporta Sky, lo stesso tecnico ha voluto rassicurare tutti: “Sto benissimo e non vedo l’ora di tornare con la squadra in campo. Sono rientrato ieri dall’Italia e la società sentendo le notizie allarmanti provenienti dal nostro Paese ha deciso di prendere questa decisione in via precauzionale. Io sto benissimo, quando sono sceso dall’aereo mi hanno misurato la febbre. Voglio fare il tampone così da scendere in campo il prima possibile con i ragazzi. La società ha fatto questa scelta per stare tranquilla”, ha detto Sannino.