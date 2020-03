Coronavirus, si ferma anche la Ligue1? Il governo aumenta l’allerta

Il Coronavirus è un allarme mondiale e anche le federazioni calcistiche cercano di tutelarsi al meglio. Mentre in Italia impazza la polemica tra Lega Serie A, AIC e Governo sulla fattibilità del campionato, anche in Francia l’allerta aumenta. Dopo il rinvio di Strasburgo-PSG, è plausibile che il resto del campionato venga giocato a porte chiuse.

EVENTI VIETATI – Quest’oggi in Francia si è tenuto un Consiglio che è durato circa due ore. Come riporta L’Equipe il ministro della Salute e della Francia Olivier Veran ha alzato il livello di allerta: “Tutti gli eventi aggregativi che comprenderanno più di mille persone adesso sono vietati. I Prefetti e i Ministeri faranno avere una lista degli eventi in questione. Noi siamo allo stadio 2, questo vuol dire che la nostra priorità è rallentare l’espansione del virus sul territorio nazionale”.

Un provvedimento che potrebbe quindi mettere in discussione lo svolgimento del campionato.