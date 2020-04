Coronavirus, spiagge affollate in Australia. Diamanti non perdona: “State aiutando ad uccidere le persone…”

Duro attacco social da parte di Alessandro Diamanti, storico ex che in Serie A ha vestito tra le altre anche le maglie di Livorno, Fiorentina e Bologna. L’attuale calciatore del Western United FC, squadra che gioca in Australia, ha avuto parole dure nei confronti della popolazione che, nonostante l’emergenza coronavirus, si è riversata nelle spiagge.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il calciatore ha lanciato l’allarme per la superficialità degli australiani: “Perché le persone ed i bambini che non escono di casa da 20 giorni sono semplicemente stupidi. Tu, che vai in spiaggia, Tu, che non ti importa delle regole, Tu, che non ti importa di rimanere altri 5 mesi a casa… Certo, perché non stai a casa! Perché sei più intelligente delle persone che seguono le regole, forse perché non segui quello che succede nel mondo! Congratulazioni, stai fermando il paese complimenti. Stai aiutando a uccidere le persone. RESTA A CASA”. Queste le parole di Diamanti.