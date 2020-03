Coronavirus Thiago Alcantara: “I veri crack sono gli eroi che salvano vite”

L’emergenza Coronavirus sta ormai investendo tutta Europa. A Cadena Ser, il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara ha voluto porgere un ringraziamento a coloro che sono impegnati a combattere in prima linea contro il Covid-19.

EROI – “Abbiamo inventato la parola crack in riferimento al calcio, ma in questo momento è fuori luogo chiamare gli sportivi in quel modo. I veri eroi sono quelli che salvano vite, che stanno lottando in questa situazione. Mi manca il calcio, ma questo adesso non è importante. Voglio solamente che la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone stiano bene. Il calcio è solamente uno svago, adesso ha perso peso”.

