Coronavirus, Thiago Silva mette in guardia il Brasile: “Bisogna capire che non si è in vacanza”

L’emergenza coronavirus sta piano piano coinvolgendo ogni parte del pianeta. Dalla Cina, all’Europa per arrivare poi negli USA e nel SudAmerica. Ecco perché Thiago Silva, difensore brasiliano del Psg, ha voluto mandare un messaggio al prioprio Paese. Parlando a SporTV dal Brasile, dove è tornato a seguito dello stop agli allenamenti del suo club, il centrale ha subito messo in chiaro la serietà del problema: “Sono arrivato mercoledì dopo un volo piuttosto tranquillo. Qui a Rio de Janeiro sono in quarantena. Questa è una situazione che non è facile per nessuno, ma l’essere umano ha una capacità di adattamento notevole”.

IN GUARDIA – “Bisogna capire che non siamo in vacanza, ma questo deve essere un momento di riflessione. Abbiamo tutti paura di quel che sta succedendo. Il presidente Macron (in Francia ndr) si è ispirato alla situazione in Italia per adottare le misure di contenimento. Nonostante questo, pur vedendo cosa stava accadendo nel Paese vicino, la Francia non è riuscita a proteggersi. In Brasile potremmo avere ancora tempo. Spero che la crisi non sia così violenta come in Europa. È la nostra speranza. Spero che le persone diventino presto consapevoli della gravità della situazione. Spero che le spiagge si svuotino. Queste non sono vacanze come le gite scolastiche“.