Coronavirus, tornavano a casa per il blocco al campionato: due giocatori dell’Enyimba FC rapiti in Nigeria

Due calciatori nigeriani dell’Enyimba FC, l’attaccante Dayo Ojo e il compagno di squadra Benjamin Iluyomade, sono stati rapiti mentre tornavano nelle proprie dimore a causa del coronavirus e del conseguente blocco ai campionati.

Anche un altro calciatore Emmanuel James è stato coinvolto ma è riuscito a scappare. La notizia del rapimento è arrivata a poche ore dalla morte in un incidente d’auto di due calciatori dei Rangers International, Ogbu e George, entrambi entrati a far parte anche della Nazionale delle Super Eagle. Ad annunciarlo è il club nigeriano attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale e sui social del club. L’Enyimba FC, squadra proprietaria del cartellino dei due calciatori, ha diramato una nota: “Dal momento del rapimento siamo in stretto contatto con la famiglia di Ojo poiché sono già in atto sforzi per garantire il rilascio dei giocatori da parte dei rapitori. In questo momento, chiediamo che i media non speculino su questo episodio per non mettere a repentaglio la vita dei giocatori”.