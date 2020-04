Coronavirus, Zinchenko punge il Regno Unito: “Intervento tardivo. Sacrificate persone per l’economia…”

Passato alla cronaca in passato per aver chiesto la mano della propria fidanzata in diretta tv dopo la qualificazione della sua Ucraina ad Euro 2020, Alexander Zinchenko, esterno sinistro del Manchester City, ha parlato sul canale You Tube della Federcalcio ucraina a proposito dell’emergenza coronavirus e del comportamento adottato dal Regno Unito.

Parole dure quelle del classe 1996 nei confronti dei vertici politici UK: “Inizialmente hanno deciso di non disporre la quarantena. Volevano sacrificare le persone per il bene dell’economia”, ha detto senza giri di parole Zinchenko. “Alla fine hanno affrontano la realtà, hanno visto cosa stava succedendo nel mondo e hanno deciso di disporre la quarantena. Sfortunatamente un po’ in ritardo, secondo me. Per questo in Inghilterra ci sono certi numeri davvero molto alti”.