Barcellona: “Corriamo il rischio di diventare il nuovo Milan”. L’allarme arriva dalla Spagna

Il pre-candidato alla Presidenza del Barcellona, Victor Font, lancia un grido di allarme che potrebbe sollevare parecchie polemiche, soprattutto in Italia e tra i tifosi rossoneri.

“POTREMMO DIVENTARE COME IL MILAN”

Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo” Font ha dichiarato: “Siamo abbastanza sicuri che se non esiste un progetto simile al nostro, rischiamo di diventare un nuovo Milan, ovvero un club con molti titoli che non compete più o mette a rischio il modello di proprietà”.

UN CAMBIO DI MODELLO

Il Barcellona secondo Font necessità di un “cambio di modello” per rimuovere la squadra dall’immobilismo societario che rischia di non far più appartenere il club ai suoi membri. “Oggi la decisione finale spetta ancora ai dirigenti, che sono partner appassionati che hanno 5 anni di esperienza e soprattutto denaro per sostenere il club”.

ALLA RICERCA DI GRANDI DIRIGENTI

Il club dovrà rinnovarsi anche dal punto di vista dirigenziale secondo Font: “Stiamo cercando profili di manager con una grande esperienza per guidare il club. Persone che provengono dal mondo dello sport, persone che provengono dal mondo degli affari, della tecnologia, dei contenuti audiovisivi, dell’e-commerce, perché un club come il Barça deve generare risorse e servono le persone che hanno un peso nell’area istituzionale”.