Corsa a Neymar, il Real Madrid si tira fuori: il sogno è Mbappé

Tutti pazzi per Neymar. L’addio ormai imminente del brasiliano al Paris Saint-Germain, ai ferri corti con il club, furioso con il suo giocatore colpevole di non essersi presentato in ritiro, ha scatenato le fantasie di alcuni dei maggior club europei. Su di lui, in particolare, hanno messo gli occhi Barcellona e Real Madrid, con i blancos che tuttavia, come riporta AS, si sarebbero tirati fuori dalla corsa per l’attaccante nelle ultime ore.

REAL – Il giocatore, secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo, non sarebbe mai stato offerto ai madrileni, che, da parte loro, sognano Kylian Mbappé. Per arrivare al francese, condizione fondamentale è che l’attaccante non rinnovi il proprio contratto con il Psg, attualmente in scadenza nel 2022.