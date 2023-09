Courbis critica Mbappé: “Vuole la 10 ma quella è per mostri come Pelé o Zidane”

Una voce fuori dal coro quella di Rolland Courbis. L'ex allenatore ed ora opinionista ha rilasciato scottanti dichiarazioni su Kylian Mbappé. Secondo Courbais infatti, il fuoriclasse francese sbaglia a prendere la numero "10" della Nazionale in quanto appartiene a giocatori di altra categoria: "Mbappé vuole essere il numero 10 ma con quella maglia non c'entra assolutamente niente - ha dichiarato a RMC Sport -. Quello è un ruolo che va bene per gente come Pelé, Maradona o Zidane... Dei mostri del nostro calcio". Poi, si spiega meglio: "Nulla da togliere a Mbappé, che è un grandissimo calciatore anche senza quel numero sulla schiena, ma a mio parere non ne ha bisogno. Poi per caratteristiche non è un 10" ha concluso l'ex allenatore del Montpellier tra le altre.