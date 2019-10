Courtois attacca i media: “Basta sciocchezze, non ho avuto crisi d’ansia. Così si offende chi ne soffre davvero”

Un problema fisico lo ha messo ko durante l’intervallo della gara di Champions League contro il Bruges, con alcuni che hanno attribuito il malessere ad una crisi d’ansia. Ma Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della nazionale belga, ha voluto spegnere definitivamente i rumors sulla vicenda. Queste le sue parole raccolte dal Mirror.

ATTACCO – “Sono felice e non ho problemi di ansia. I media non devono pubblicare bugie e sciocchezze su cose del genere, in quanto ci sono persone che soffrono davvero di questi problemi. Lo trovo irriverente. Ho avuto un forte attacco influenzale e non è stato per niente piacevole, ho perso anche qualche chilo. Adesso però sto bene e mi sto allenando duramente per dare il mio meglio in campo”.